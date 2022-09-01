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Polis katili arıyor

Güneyde yaşayan 55 yaşındaki kadın cinayete kurban gitti

Polis katili arıyor

   Lefkoşa Rum polisinin, Lefkoşa’nın Strovolo bölgesinde terk edilmiş bir evde kadın cesedi tespit ettiği belirtildi.

   Alithia gazetesi, Lefkoşa Rum polisinin, yaptığı ilk inceleme sonucu kadının başından, muhtemelen sert bir cismin neden olduğu  yara tespit etmesi üzerine cinayet üzerinde durduğunu yazdı.
   Kadının cesedinin, bahse konu evin satış amacıyla eve giden bir vatandaş tarafından bulunduğunu yazan gazete, polisin olay yerinden, kadına ait olduğu düşünülen belgeler de topladığını belirtti.
   Gazete ilk belirtilerin kadının yabancı asıllı olduğunu gösterdiğini, polisin ise terk edilmiş evde suç işlenip işlenmediğini de araştırdığını yazdı.
  Haravgi ise kadının, son zamanlarda gece bahse konu evde kalan 55 yaşındaki  yabancı asıllı biri olduğunu yazdı.
   Gazete ayrıca cinayetin son 24 saat içerisinde işlendiğinin görüldüğünü de belirtti.   

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