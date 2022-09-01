Gazimağusa’da herkes isyan noktasında

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aylardır süren kazı çalışmaları vatandaşı canından bezdirdi. Kazılar nedeniyle yollar adeta tarlayı andırırken, birçok yolun trafiğe kapatılması da vatandaşın sabrını taşırdı. Açılan çukurların bazıları uzun süre kapatılmazken, Gazimağusa sakinlerinden Mehmet Refik de bundan nasibini aldı. Refik, iş yerinin hemen karşısında bulunan çukurun içerisine düşerek ayağını burktu, bileğini zedeledi.

Yollar allak bullak

Gazimağusa’da aylardır süren kazı çalışmaları, açılan çukurların uzun süre kapatılmaması vatandaşı öfkelendiriyor. Diyalog muhabirine ulaşan vatandaşlar, birçok bölgede yolların kapatılması nedeniyle evlerinden işyerine gitmek için neredeyse şehir turu yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Uzun süredir birçok bölgede yolların kapatıldığını belirten vatandaşlar, “5 dakikada gideceğimiz yere şehir turu yaparak 45 dakikada gidiyoruz. Haliyle benzini de 4 kat daha fazla harcıyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışma yapılan bölgelerde yolların eski haline getirilmediğini savunan vatandaşlar, “Her araç geçtiğinde toz duman içinde kalıyoruz. Araçların lastikleri düzeltilmeyen yollar nedeniyle yıpranıyor. Bu kadar uzun sürede çalışmaların tamamlanmaması vurdumduymazlık mı yoksa beceriksizlik mi merak ediyoruz?” şeklinde konuştu.

Bugün ben yarın başkası

Gazimağusa’nın en işlek caddesi üzerinde, yol kenarında uzun süredir kapatılmayan çukura düşerek bileğini zedeleyen Mehmet Refik ise adeta isyan etti. Uzun süredir çukurun kapatılmadığını belirten Refik, “Bugün ben ayak bileğimi zedeledim, yarın başka bir vatandaşımız ayağını kırar. Bu nasıl bir rezillik, yazıklar olsun” dedi.