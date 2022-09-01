Masud’un iflası

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, çalıştığı işyerinin önünde bulduğu kredi kartı ile 2 ayrı yerden 200 TL alışveriş yapan Bangladeş uyruklu Masud Rana hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı 10 bin TL nakit teminat yatırılması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ayşegül Kaya, zanlının, 18 Ağustos 2022 tarihinde, çalışmakta olduğu işyeri önünde, müşteki G.T.’nin düşürdüğü kredi kartını alarak, 2 farklı marketten, temassız olarak 212 TL alışveriş yaptığını anımsattı.

Müştekinin şikayeti üzerine, zanlının, alışveriş yaptığı işletmelerin kamera görüntülerinin incelendiğini ve tespit edildiğini anlatan polis, 22 Ağustos 2022 tarihinde gözaltına alındığını hatırlattı.

Zanlının evinde yapılan arama sonucunda 3 adet cüzdan bulunduğunu ve bu cüzdanlar içerisinde, farklı kişilere ait 3 kredi kartı daha bulunduğunu belirten polis, evde bulunan 2 adet cep telefonu ile bir tablete emare olarak el konduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.