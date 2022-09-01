Mehmet yoğun bakımda

Alayköy’de ehliyetsiz araç kullanarak kaza yapan 17 yaşındaki sürücü H.K. dün teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazada yaralanan 14 yaşındaki çocuğun yoğun bakımda tedavi gördüğü ancak hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Polis, kazanın 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.15 sıralarında, Alayköy Kemal Deniz Caddesinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, 17 yaşındaki H.K.’nin, GC 968 plakalı salon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıktığını ifade etti.

Polis, GC 968 plakalı aracın önce bir evin bahçe duvarına ardından da banket içinde park halinde bulunan SS 062 plakalı araca çarptığını anımsattı.

Kaza sonrası araçta sıkışan Mehmet Kötüce’nin itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldığını ifade eden polis, kazada yaralanan araç sürücüsü ve yolcu Mehmet Kötüce’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Polis, Mehmet Kötüce’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.