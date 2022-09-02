Merit Park’ta zafer kutlaması

Merit Park Hotel’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda yöneticiler, otel personeli ve misafirleri ile birlikte coşkuyla kutlandı.

Merit Park’ta gerçekleştirilen kutlamaya katılan misafirlerin coşkulu halleri gururlandırdı.

Düzenlenen kortejde kendilerine dağıtılan Türk bayrağı ve Atatürk resimlerini gururla taşıyan çocuklar, bayram sevincini doya doya yaşadı. Ellerinden düşürmedikleri bayrakları, balonları ve uçurtmaları ile otelin etrafında kortej yürüyüşüne katılan çocuk misafirler ve otel çalışanları renkli görüntüler oluşturdu. Aileler çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektirirken, söylenen marşlar da coşkuyu arttırdı.