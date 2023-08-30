Normal değerlerin üzerinde olacak

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino etkisi nedeniyle Türkiye'de eylül ayı sıcaklık ortalamasının normal değerlerin üzerinde olacağını, bu yıl dünya genelinde ölçülen rekor sıcaklıklardan çok daha yüksek değerlerin ise 2024 yılında görüleceğini belirtti.

İklim değişikliği, küresel sıcaklık değerlerindeki artışın en önemli nedenini oluştururken, bu yıl mayıs ayından itibaren buna bir de El Nino etkisi eklendi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kurnaz, El Nino'nun, Pasifik Okyanusu'ndaki suların normalden daha fazla ısınması anlamına geldiğini ve öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde etkili olduğunu söyledi.

El Nino etkisinin ilk olarak Pasifik Okyanusu'nun batı tarafında, Japonya, Çin, Tayvan ve Avustralya'da görülmeye başlandığını aktaran Kurnaz, "Sonra ABD tarafında görülür, ardından Atlantik'e geçerek önce batısında, sonra doğusunda görülür ve yavaş yavaş bütün dünyaya yayılır. Bunun bütün dünyaya yayılması yaklaşık 3-4 ay sürer." dedi.

El Nino etkisinin Türkiye'de son 20 günde görülmeye başlandığı bilgisini veren Prof. Dr. Kurnaz şöyle devam etti:

"El Nino'nun resmi başlangıcı mayıs ayı. Biz şu sıralarda etkilerini görmeye başladık, sıcaklıklardan bunu biraz daha net anlıyoruz. Türkiye'de temmuz ayının son, ağustos ayının ilk haftası yaz sıcakları tepe noktaya çıkar, sonra serinleme başlar. Bu sene eylül ayı epey normalin üstünde sıcak geçebilir, İstanbul'a baktığımızda eylül ayı sıcaklıkları 23-24 derece beklenir ancak biraz daha sıcak, 25-26 derecelerde bir eylül ayı geçireceğiz. El Nino'nun Türkiye'ye bir faydası yağış getirecek olması, geçen seneki kuraklığı yaşamayacağımızı umuyoruz."

Kurnaz, gelecek yılın yaz mevsimine kadar Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgede yağışın biraz daha artmasını beklediklerini ancak ocak ayında İstanbul'a kar yağmasını beklemediklerini çünkü hava sıcaklığının kar yağacak kadar düşmeyebileceğini ifade etti.