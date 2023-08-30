Kapsamlı rapor hazırlayacak

Fileleftheros gazetesi “Yeni Bir Beklenmedik Gelişme Onları Korkutuyor- Jenca BM Genel Sekreteri İçin Kapsamlı Bir Resim Hazırlamak İstiyor Aynı Zamanda Ankara, Londra ve Atina’ya Gidecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kararlarını almadan önce, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorununda bir temsilci atanması perspektifleriyle ilgili olarak kapsamlı bir resme sahip olmak istediğini yazdı.

BM’yi korkuttuğu görülen şeyin, 2021 yılındaki gibi yeni bir sahne yaşanmaması ve temsilci atanması konusunda son anda beklenmedik bir gelişme olması olduğunu yazan gazete, Guterres’in Jenca’yı bu yüzden Kıbrıs’a ve üç garantör ülkeye “fact finding mission” için gönderdiğini kaydetti.

Gazete Jenca’nın misyonunun, Kıbrıs sorununun şu an nerede olduğu ve doğrudan müzakerelerle ilgili zemini hazırlamayı üstlenecek bir temsilci atanmasıyla Kıbrıs sorununun daha ileri gidip gidemeyeceğinin ortaya çıkması için, tezleri ve niyetleri kayda geçirmek olduğuna işaret etti.

Jenca’nın eksiksiz ve olabildiğince net bir görüntü şekillendirebilmek için tüm müdahil tarafları ziyaret edeceğini kaydeden gazete, Jenca’nın Kıbrıs’tan sonraki durağının Ankara olduğunu belirtti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Jenca’nın bugün Türkiye başkentine gitmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Jenca’nın bunun akabinde New York’a döneceğini ve Eylül ayında geri dönerek BM Genel Kurulundan önce Atina ile Londra’yı ziyaret edeceğini haber verdi.