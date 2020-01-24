5 yılda 342 doğum

Güney Kıbrıs’ta 19 yaş altı kız çocuklarının hamile kalarak doğum yapması ve sayının giderek artması ciddi tartışmalara yol açtı.

Alithia “Gençlerde Gebelik Artıyor… Aralarında Birçok Küçük Çocuk da Var” başlıklı haberinde Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun son 4 yılda kayıtlara geçen 19 yaş altı genç/çocuk gebeliği sayısının 342 olduğunu gösteren veriler açıkladığını bildirdi.

Habere göre Dayanışma Hareketi milletvekili Yorgos Papadopulu’nun sorusu üzerine açıklanan Rum Sağlık Bakanlığı verileri 2014’te 70, 2015’te 73, 2016’da 96 ve 2017’de 103 (toplam 342) genç/çocuk gebe olduğunu gösteriyor. Bakan Yoannu Eurostat verileri ile kıyaslandığında bu rakamlar ile Güney Kıbrıs’ın Avrupa ortalamasının altında kaldığını söyledi.

Haberde, bu kategorideki gebeler arasında reşit olmayan çocuklar da bulunduğuna işaret edilmesine rağmen yaşlarına dair detaya yer verilmedi.



