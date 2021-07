500 dönümlük araziye ‘Külliye’

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere, 2 günlük resmi ziyaret için dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Cumhuriyet Meclisinde yaptığı konuşmada iki önemli müjdesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde 500 dönümlük arazi içinde ‘Külliye’ ve Millet Bahçesi inşa edileceğini belirterek, projenin hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, askerin kontrolündeki arazinin serbest bırakıldığını ifade etti.

İkinci projenin yeni parlamento binası olduğunu belirten Erdoğan “İhtişamlı bir parlamento binası inşa edilecek, milletvekillerinin çalışma odaları ve konferans salonları olacak” dedi. Erdoğan dünkü konuşması sırasında Azerbaycan’ın, KKTC ile diplomatik ilişkisi ve Maraş’ın Türk yönetiminde açılması konusuna değinmedi.

Kalabalık bir heyetle geldi

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine, kalabalık bir heyetle saat 15.20 sıralarında geldiği Ercan Havalimanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve resmi askeri törenle karşılandı. Törende İstiklal Marşı okunarak, KKTC ve TC bayrakları göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kuzey Kıbrıs'a geldi.

Türkiye’nin önemli isimleri KKTC’de

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Çiğdem Karaaslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de ayrı bir uçakla KKTC’ye geldi.

Meclis’e otobüsle geldi

Meclise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte otobüsle gelen Erdoğan, girişte Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakan ve milletvekilleri ile meclis yetkilileri tarafından karşılandı.

Halktan sevgi gösterisi

Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Meclis önünde toplanan kalabalık da Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Ercan Havalimanı’ndan Türkiye Cumhurbaşkanlığına ait otobüs ile, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte Cumhuriyet Meclisi’ne gelen Erdoğan burada bekleyen halkı selamladı.

Vatandaşlar ellerinde KKTC ve Türk bayrakları taşırken, bazı siyasi partiler de “hoş geldiniz” pankartları astı.

Partilerin pankartlarında “Maraş Fatihi Erdoğan”, “Dünya Lideri Erdoğan , “İki Devlet Tek Millet Tek Yürek” “Anavatanla El Ele” ve “Dosta Güven İçin Buradayız pankartları dikkat çekti.

Çay ve oyuncak dağıttı

Ercan Havalimanı’ndan, kendi özel makam arabasında değil, özel otobüsünde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte otobüsün ön bölümünde ve ayakta, kendisini karşılamak üzere Ercan park alanında toplanan halkı selamlayarak ayrıldı.

Erdoğan, zaman zaman otobüsü durdurarak, kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaştı, otobüsten çay ve oyuncak dağıttı.

Erdoğan’ın gelişi için Ercan’a, çemberlere ve bazı kavşaklara posterleri, KKTC ve TC bayrakları yan yana asıldı.

Meclis de Eroğlu da vardı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 17.15’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıyı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, devlet ve hükümet yetkilileri ile Türkiye’den gelen devlet, hükümet ve siyasi parti yetkilileri de izledi.

CTP ve TDP Meclis’te yoktu

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi, Erdoğan’ın konuşma yapacağı dünkü Meclis toplantısına katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Toplantının başında Danışma Kurulu’nun toplantıda izlenecek yönteme ve Erdoğan’ın konuşmasına ilişkin kararı okunup oybirliğiyle onaylandı. Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar ile eşleri salona geldi ve alkışlarla karşılandı.

Karşılamadan sonra, Meclis Başkanı Sennaroğlu, kısa bir konuşma yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hoş geldiniz” diyerek kürsüye davet etti.

Beklenen müjdeleri açıkladı

Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi’nde dün yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde Cumhurbaşkanlığı külliyesi, yeni parlamento binası ve millet bahçesi inşa edileceğini duyurdu.

Projenin çizildiğini, kısa sürede inşasının tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Erdoğan, Metehan bölgesinde 500 dönüm arazinin bu iş için tahsis edildiğini belirtti.

Kıbrıs sorununa de değinen Erdoğan, adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün ancak adanın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkün olabileceğini, adada iki ayrı devlet iki ayrı halk olduğunu, uluslararası toplumun da bu gerçeği er ya da geç kabul edeceğini kaydetti.

Erdoğan, bu anlayışla Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesine ardından da adadaki iki devletin çözüm müzakereleri yürütmesine yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre’de sunulan öneriye tam destek belirtti.

Rumlara önemli mesajlar verdi…

Rumların, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının haklarını yok saymaya devam ettiğini dile getiren Erdoğan, Rumların hidrokarbon yataklarının adil paylaşımına yönelik KKTC’nin tüm önerilerini ellerinin tersiyle ittiklerini söyledi.

Doğu Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Bizim kimsenin toprağında ve hakkında gözümüz yoktur. Niyetimiz gerginlik değil, suni şekilde meydana getirilen bu sorunları hakla hukukla hakkaniyetli paylaşımla çözüme paylaştırmaktır. Rum tarafının Kıbrıs Türkünün haklarını yok sayarak atacağı her adımın karşısında olduğumuzu ve olacağımızın da altını çiziyorum” dedi.

KKTC’nin varlığı ve birliğinin her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olduğunu kaydeden Erdoğan, “Cumhuriyet Meclisinin bu anlayış temelinde hızlı ve etkili bir yasama faaliyetiyle ekonomiyi canlandırmaya, mali yapıyı güçlendirmeye ve hayata geçirilmesi gereken reformları bir an önce sonuçlandırmaya yönelik adımları kararlılıkla atacağına inanıyorum. Yaptığınız her çalışmada yanınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Meclis, umut aşılıyor…

Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs Türkünün azmini ve iradesini ve hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurum olduğunu söyleyerek, Meclisin şimdiye kadar sergilediği dayanışmayla halka cesaret verdiğini, umut aşıladığını belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü karşılaştığı onca zorluğa rağmen Türkiye’nin güçlü desteği ve Meclis üyelerinin de gayretiyle haklı davasına inancını asla kaybetmemiştir. Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesinin sözcülüğünü üstlenerek Kıbrıs davasına güç katmıştır. Kuruluşundan bugüne Kıbrıs davasını savunan Kıbrıs Türkünün hakkına, hukukuna sahip çıkan, Kıbrıslı kardeşlerimizin emanetini heba etmeyen tüm Meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımız ifade ediyorum”

“Cumhuriyet Meclisinde Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak görev yapmış ancak şimdi aramızda olmayan milletvekillerine Allahtan rahmet niyaz ediyorum” diyen Erdoğan, bugün Mecliste bulunanlar başta olmak üzere meclis çatısı altında milletten aldığı emanetin hakkını veren tüm milletvekillerine de başarılar diledi.



KKTC’nin varlığı ve birliği…”

Farklı siyasi görüş ve yaklaşımların demokrasinin zenginliği yansıttığını belirten Erdoğan, “Ancak KKTC’nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir. Cumhuriyet Meclisini bu anlayış temelinde hızlı ve etkili bir yasama faaliyetiyle ekonomiyi canlandırmaya, mali yapıyı güçlendirmeye ve hayata geçirilmesi gereken reformları bir an önce sonuçlandırmaya yönelik adımları kararlılıkla atacağına inanıyorum. Yaptığınız her çalışmada yanınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Erdoğan sergiledikleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin Amerika’da birilerini rahatsız ettiğini söyleyerek, “Biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Artık sıkıntı olamayacak, önümüzde iyi günler var derken, öbür tarafta Amerika’da birileriyle ortak mahfiller oluşturmak suretiyle ortalığı karıştırmaya çalışanları biz yakından takip ediyoruz. Bunların kimler olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Yarınki konuşmamada da bunlara değineceğim” diye konuştu…



Erdoğan’dan Tatar’ın önerilerine tam destek

Bu anlayışla Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesine ardından da adadaki iki devletin çözüm müzakereleri yürütmesine yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre’de sunulan öneriye tam destek belirtti. Erdoğan, “Taviz vermeyiz, veremeyiz” dedi.

“Bu, Kıbrıs Türkünün beka istikbal ve istiklal mücadelesidir” diyen Erdoğan, meclisin de eylem ve söylem birliğiyle haklı davayı uluslararası topluma izah etme gayreti içinde olacağına güvendiğini kaydetti.

Erdoğan, tuzakları bozacaklarını, aydınlık geleceği birlikte inşa edeceklerini ifade etti.

Rumların, Doğu Akdeniz’de de Kıbrıs Türk halkının haklarını yok saymaya devam ettiğini dile getiren Erdoğan, Rumların hidrokarbon yataklarının adil paylaşımına yönelik KKTC’nin tüm önerilerini ellerinin tersiyle ittiklerini, konferans tekliflerine de yanıt alamadıklarını belirtti.

İngilizlere ait bir gecekondu…

Erdoğan, birkaç günden beri gündemde olan müjdeyle ilgili de “KKTC Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst binası veya külliyesi var ne de doğru dürüst parlamento binası var. Parlamento binası burası biz bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı külliyesine ait bina da İngilizlere ait bir gecekondu. Onu da yakıştıramıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın külliyesiyle ilgili proje çalışmasının bittiğini, inşasına yakında başlanacağını dile getiren Erdoğan, Metehan bölgesinde 500 dönüm arazinin bu iş için tahsis edildiğini belirtti.

Bu arazi içinde muhteşem bir millet bahçesi de yapılacağını kaydeden Erdoğan, devlet olmanın ifadesinin bu olduğunu söyledi.

“Bu projeyi hayata geçirmek suretiyle KKTC’nin nasıl bir devlet olduğunu birilerinin görmesi lazım” diyen Erdoğan, projenin kısa zamanda inşa edileceğini ifade etti.

İhtişamlı bir parlamento binası inşa edileceğini dile getiren Erdoğan, projenin milletvekillerinin çalışma odaları ve konferans salonları da içereceğini söyledi.

KKTC’nin ilan edildiği şu anki Meclis binasının da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını dile getiren Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramını kutladı.

Onuruna yemek verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti. Erdoğan'a, burada yöresel kıyafetli bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.