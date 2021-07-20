Bayram hapiste geçecek

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a gelirken yanlarında yüklü miktarda sahte dolarla gelen ve ayaklarının tozuyla piyasaya sürmeye başlayan Mesut Şen ile Murat Paçal hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayı aktaran polis, zanlıların 13-14 Temmuz tarihleri arasında saat 22.00-03.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir casinoya gittiklerini, sahte 135 adet 50 dolarlık banknotlardan oluşan toplam 6 bin 750 doları canlı oyun masasında harcadıklarını söyledi. Polis, zanlıların casinodan çıktıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Zanlıların üzerinde arama yapıldığını kaydeden polis, Mesut Şen’in cebinde 56 adet, valizinde 200 adet 50 dolarlık banknotlar bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlıların tasarrufunda toplam 725 adet sahte 50 dolarlık banknotlar bulunduğunu açıkladı. Polis, davaları hazırlanıncaya kadar teminata bağlanmalarını talep etti.

İki zanlı yargılanıncaya kadar bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.