“Pişmanım”

Hüseyin ÇİÇEK

Yeni Boğaziçi’nde, belediye plajında 2 kadının mayolu fotoğraflarını çeken Çetin Esendağlı, şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlaması ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının suçunu kabul ettiği açıklandı. Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru Halil Metin, Çetin Esendağlı’nın 17 Temmuz 2021 tarihinde, saat 19. 30 sıralarında, Yeni Boğaziçi Belediyesi Plajı içerisinde 2 kadının mayolu fotoğraflarını, cep telefonu ile defalarca çektiğini ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının, suçunu kabul ederek özür dilediğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalanması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.