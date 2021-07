İki değil üç bayram kutlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi salonunda düzenlenen toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ersan Saner birer konuşma yaptı.

Etkinlikte, KKTC Veri Merkezi’nin temeli atıldı; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Maraş’ta restore edilen Bilal Ağa Mescidi, Maraş’taki Maraş Millet Bahçesi, Yavuz Çıkarma Plajı’nda yenilenen Barış ve Özgürlük Anıtı ve çıkarmadan kullanılan “Müze Gemi”nin açılışı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Meclis için yapılacak yeni binaların da bir an önce hayata geçirileceğini vurguladı.

Saner: KKTC için yeni ve güçlü bir dönem

Başbakan Ersan Saner etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugün 2 değil 3 bayramı birlikte kutladığını vurguladı.

“Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı... Bugün, Kurban Bayramı... İki Bayramımız için bir kez daha kutlu olsun diyorum, ama zatı-Devletleri’nin gelişi, açıklamaları ile yaşamakta olduğumuz 3’ncü bayram sevincimize de dikkati çekmek istiyorum” diyen Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Meclisi ve tören alanında yaptığı konuşmaların ve dünkü temel atma ve açılış törenlerinin KKTC için yeni ve güçlü bir dönemin başladığını gösterdiğini belirtti.

“Ortak hedefimiz olan güçlü, kalkınmış, Dünyada hak ettiği yeri almış, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için söyledikleriniz ve yapacağımız açılışlar, temelini atacağımız e-devlet hizmet binası ciddi katkı sağlayacaktır” diyen Saner, KKTC’nin sağlık, yol, liman, su, elektrik, iletişim alt yapısı ne kadar erken bir sürede çağdaş noktalara taşınırsa hedeflere ulaşmaya o kadar erken yaklaşılacağını vurguladı.

Konuşmasına “Sayın Cumhurbaşkanım Erdoğan, bu bağlamda sizin bizlere desteğiniz ve kararlılığınızla atmakta olduğumuz adımlar Kıbrıs Türk Halkı için çok değerlidir ve güven vericidir” ifadeleriyle devam eden Saner, Kıbrıs Türk Halkı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği ve liderliğiyle dünyada eşine ender rastlanan bir proje ile Anadolu suyuna kavuştuğunu anlattı.

“Karanlıktan aydınlığa geçiş…”

“20 Temmuz 1974 günü başlayan ve 16 Ağustos 1974 günü tamamlanan Barış Harekâtı bizler için yeniden doğuş, karanlıktan aydınlığa geçiştir” diyen Saner, 20 Temmuz 1974’te başlayan o askeri harekat neticesinde Kıbrıs Türkünün özgürlüğe, egemenliğe, üzerinde devlet kurduğu güvenli bir toprak parçasına sahip olduğunu vurguladı.

Tatar: Fevkalade önemli bir gün

“KKTC Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde Başbakan Ersan Saner’den sonra söz alan Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasına “Bugün fevkalade önemli bir gün yaşadık ve yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine bir kez daha hoş geldin diyorum” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’inci yıl dönümü ile Kurban Bayramını birlikte kutlamaktan ve ayrıca Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ni birlikte gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “KKTC’nin geleceği, altyapısı, ekonomisinin gelişebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmemiz için yürütülen tüm bu çalışmaların dünya kamuoyu ile paylaşılmasının bizlere güç vermektedir. Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmemizin teminatıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Asrın Projesi olarak adlandırılan KKTC Su Temin Projesi’nin önemine de işaret ederek, “Bu proje gerçekleşmemiş olsaydı bu ülkede, bu kuraklıkta susuzluk çekecektik. Bugün hamdolsun bu ülkede susuzluk diye bir derdimiz yoktur, artan nüfusa, artan turiste, artan öğrenciye rağmen Anadolu suyu çeşmelerimizden akmakta, Anadolu suyu ovalarımızda, tarlalarımızda tarımsal faaliyetlerimize katkısını korumaktadır” dedi.

Erdoğan: Refah daha yukarıya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adanın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargolarına mahkum edildiğini, Türkiye’nin ise Kıbrıs Türkü’nün refahını her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

“Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, bunu yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, bu güzel adanın yarınlarını da düşündüklerini ifade etti.

Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmaya, Kurban Bayramı’nın millete, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık barış ve huzur getirmesi dileğiyle başladı.

Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet diledi, gazileri hürmetle andı.

Kıbrıs Türkü’nün, asli unsuru olduğu bu topraklarda geleceğe umutla bakması, güven ve huzur içinde yaşamasının kendileri için her şeyden önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, adanın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargolarına mahkum edildiğini kaydetti. Erdoğan, “Biz ise Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Erdoğan, Kıbrıs’taki 19 belediye ile çeşitli kuruluşlara yol yapım çalışmaları, altyapı hizmetleri, eğitim öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi gibi alanlar için 96 milyon TL’lik kaynak aktarıldığını kaydetti. Doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere yönelik yardımlar kapsamında yaklaşık 14 bin kişi ve kuruma 90 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını dile getiren Erdoğan bunun 60 milyon TL’sinin bugüne kadar harcandığını ifade etti.

“Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleriyle kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz” diyen Erdoğan bu çalışmaların ortak kültürel programlardan buradaki belediyelerin kapasite geliştirme projelerine, atık yönetiminden mesleki eğitim kurslarına kadar geniş bir alanda başlamış durumda olduğunu ifade etti.

Erdoğan, 2 gazi kent, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi’nin kardeş belediye ilişkisi kurarak, örnek adımlar attıklarını da kaydetti.