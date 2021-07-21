Türkiye’nin turistik yerlerine akın oldu

Türkiye’de bayramın ilk günü caddeler boşaldı, sahiller doldu taştı.

Sahil kentlerinde Kurban Bayramı’nın ilk günü sabah erken saatlerde bayramlaşanlar öğle saatlerinden itibaren sahilleri doldurdu. Son bir haftada tıkanan Bodrum'un cadde ve sokakları boş kaldı, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Aydın Kuşadası'nda da büyük yoğunluk gözlemlendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayramın ilk günü sabah arken saatlerde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar ardından soluğu Bodrum sahil ve plajlarında buldu.

Sahillerde adım atacak yer kalmadı

Son iki hafta içerisinde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerden Bodrum’a gidenlerin oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle trafik sorunu kabus haline gelirken, dün cadde ve sokaklar boş kaldı, trafik neredeyse yok denilecek kadar azaldı. Hava sıcaklığının 39 derece deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü ilçede sahillerde adım atacak yer kalmadı. Tatilciler erken saatlerden itibaren sahillere akın etti. Bazı tatilciler bol bol su sporları yaptığı eğlendi. Bazı tatilciler ise Bodrum limanından hareket eden günübirlik tur tekneleri ile mavi yolculuğa çıkarak Kara Ada, Akvaryum, Haremtan, Orak Adası, Tavşan Burnu ve Kissebükü koylarını gezdiler.

“İnşallah salgına davetiye çıkarmıyoruzdur”

Ankara'dan on günlük bayram tatiline giden evli ve bir çocuk babası 35 yaşındaki Cemil Taş “Son sekiz yıldır tatilimizi hep Bodrum'da geçiririz ancak ilk kez bu kadar yoğunluk gördük. İki gün önce trafik kilitlenmişti şimdi de sahiller kilitlendi, adım atacak yer oturacak yer bulmak mümkün değil, turizmci açısından elbette güzel bir durum, ancak inşallah salgına davetiye çıkarmıyoruzdur” diye konuştu.

Kuşadası eski haline döndü

Aydın Kuşadası'nda da bayram tatili nedeniyle tüm oteller doldu. Yoğun talebi gören birçok yazlıkçı yazlıklarını kiraya verdi. Çadır kampları doldu. Pamucak sahilinde araçların içinde veya plajda yapılan gölgeliklerde kalanların sayısı binleri buldu. Plajlarda geçmiş yılların turizm yoğunluğunun yaşandığı günleri aratmayan görüntüler oluştu.

Özellikle akşam saatlerinde kent içi trafik durma noktasına geldi. Eğlence mekanları ve restoranlar kapanış saatine kadar doldu. Pamucak sahilinde Yaz ve Müzik Kampı'na katılan 3 bine yakın genç etkinliklerden arta kalan zamanlarını Kuşadası’nda geçirdi.

Kurallar unutuldu

Tüm bu hareketliliğin yaşandığı Kuşadası'nda da, tüm turizm bölgelerinde olduğu gibi Covid-19 salgını unutuldu. Uzmanların art arda yaptığı uyarılara rağmen maske ve mesafe kuralları bir kenara bırakıldı.