Kötü kader

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’de yaşamını sürdüren Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi son sınıf öğrencisi Kadir Korhan (23) dün meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yakınlarından alınan bilgide Korhan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için arkadaşını almaya giderken kaza geçirip hayatını kaybettiği belirtildi.

Henüz 23 yaşında kaza sonucu hayattan kopan Korhan’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza dün saat 14.50 sıralarında,

Aydınköy - Gaziveren anayolu üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki JN 201 plakalı araç ile Aydınköy istikametinden Gaziveren’e doğru seyreden Kadir Korhan, Adapark Restoran önlerinde sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolun sağına geçen araç, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nedim Özbek (E-31) yönetimindeki NA 620 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JN 201 plakalı araç sürücüsü Kadir Korhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan NA 620 plakalı araç sürücüsü Nedim Özbek’in ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.