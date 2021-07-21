Gelenek bozulmadı

Yavuz Çıkarma Plajı’nda 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şafak Nöbeti tutuldu. Yüzlerce Şafak Nöbetçisi Yavuz Çıkarma Plajı’nı doldurdu.

Şafak Nöbeti bu yıl ilk kez Müze Gemi’nin önünde başladı.

Nöbete katılanlar, meşaleler eşliğinde müze gemi önünden 1974 yılında 20 Temmuz Barış Harekatı’nın ilk adımının atıldığı Yavuz Çıkarma Sahili’ne indi.

Gece boyunca marşlarla çalındı ve katılımcılar, dualara eşlik ederek şehit ve gazilerimizi andı.

Yüzlerce meşalenin aydınlattığı sahili bayraklarla donatan Şafak Nöbetçileri, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sualtı komandolarının temsili çıkışına tanıklık etti.

Şafak Nöbeti Komite Başkanı Fevzi Tanpınar, yaptığı konuşmada, “Artık biliyoruz ki burada, bu sahilde her yıl bulunmak kutsal bir görevimiz ve 12’nci Şafak Nöbeti’ni tutmanın hepimiz haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Lazer ve ışık gösterileriyle devam eden program, temsili sabah ezanının okunması ile sona erdi

Şafak nöbeti çerçevesinde düzenlenen tüm etkinlikler, Coronavirüs tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi.

