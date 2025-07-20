7 bin ziyaretçi bekleniyor

EuroBasket 2025’in 28 Ağustos 4 Eylül arasında Limasol’da gerçekleştirilecek. Kente yurtdışından 7 bin civarında ziyaretçi gitmesinin beklendiği bildirildi.

Filelefheros, “Kıbrıs EuroBasket’in Kalbinde” başlıklı haberinde, “Kıbrıs Milli” takımının ev sahibi olarak ilk kez katılacağı organizasyonun “Spiros Kiprinau” spor kompleksinde yer alacağını ve tribünlerin Rum, Yunan ve Avrupa bayraklarıyla donatılacağını yazdı.

Habere göre, Rum Basketbol Federasyonu (KOK) Başkanı Andreas Muzuidis dün düzenlediği basın toplantısında, hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını, birkaç küçük düzenleme daha yapılacağını açıkladı.

Muzuridis, bunun paralelinde Yunanistan, Sırbistan, İsrail milli takımlarının katılacağı ECOMMBDX Cup organizasyonuna da hazırlandıklarını belirterek, konuk takımların ve Rum milli takımının 9-10 Ağustos’ta dostluk maçları yapacağını söyledi.

EuroBasket çerçevesinde yurtdışından, aralarında taraftarlar, takım heyetleri ve basın mensuplarının da bulunduğu 7 bin civarında ziyaretçinin Limasol’a gitmesinin beklendiğini belirten Muzuridis, Bosna’dan bin 300, Gürcistan’dan 500 civarında taraftar gelişi olacağını, Yunanistan’dan da toplu taraftar gelişleri beklediklerini söyledi.

