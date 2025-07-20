Ercan’da yakaladı

Boğazköy’de kaza yapan araçta bulunan az miktardaki uyuşturucunun izini süre polis, sürücü Enes Ömer Korkmaz’ın ardından satıcı Abdullah Berkay Gülenç ve alıcı Polat Güleç’i de yakaladı.

Abdullah Berkay Gülenç ve Polat Güleç dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek süre alındı. Duruşmada kaza yapan zanlı Korkmaz’ın aracında az miktarda kenevir bulunduğu belirtildi. Yapılan soruşturma sonucu Korkmaz’a uyuşturucu satan zanlı Gülenç’in tespit edilerek, Ercan’dan çıkış yapacağı esnada tutuklandığı açıklandı. Gülenç’in Polat Güleç’e de uyuşturucu sattığı kaydedildi.

Polis, 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde HB 231 plakalı aracıyla kaza yapan Enes Ömer Korkmaz’ın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Polis, Enes Ömer Korkmaz’ın önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındığını hatırlattı. Polis, zanlının aracında tespit edilen az miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi Abdullah Berkay Gülenç’ten satın aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı Abdullah Berkay Gülenç’in 18 Temmuz’da Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Gülenç’in Polat Güleç’e de bir gram uyuşturucu sattığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, Polat Güleç’in de tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlı Abdullah Berkay Gülenç’in sorgusunda tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu maddeleri, hassas teraziyi ve öğütücüyü Edremit’te saklamış olduğu yerde gösterdiğini kaydetti. Polis, zanlının itirafı üzerine emarelerin ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve tahlile gönderilecek emareler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.