Analiz yapılacak

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışan Salih Yılmaz, valizinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının valizinde bulunan yeşil toz maddenin analize gönderileceği belirtildi.

Polis memuru, 18 Temmuz 2025 tarihinde saat 07.00 sıralarında, Ercan Havalimanı Kale 8 X-ray noktasından geçmekte olan zanlının üzerinde ve bagajında arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan kontrolde zanlının valizinde bir adet metal öğütücü ile uyuşturucu madde olduğuna inanılan yeşil renk toz tespit edildiğini ve emare olarak alındığını ifade etti. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen polis, söz konusu maddenin analize gönderileceğini, ayrıca alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi yerinde bularak zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

