Umut verici değil

New York’taki gayriresmi görüşmenin de geçtiğine ve tarafların en azından bir geçiş noktası açılmasında bile uzlaşamadığına dikkat çeken Politis, Rum tarafının geçişler konusunu “mütekabiliyet meselesine dönüştürdüğünü” yazdı.

Haberini “İkisi Kıbrıs Sorununda Hareketsiz Bir ‘Hareketliliği’ Pekiştiriyor… Her Şey Değişiyor Barikatlar Konusu Aynı Kalıyor” başlığıyla manşete çeken gazete, New York’ta da geçiş noktalarında anlaşma sağlanamamasının “Kıbrıs sorununun gerçek görüntüsünü gösterdiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve BM’nin görüşme sonrasında yaptığı “küçük ilerleme adımlarını yalanladığına” işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, geçiş noktaları konusunda kendisinden önceki Rum Yönetimi Başkanlarının yapmadığı bir tavır sergilediğine dikkat çeken gazete, Rum tarafının bu konudaki politikasının “görüşme olsun diye görüşme haline geldiğine” vurgu yaparak, bu şekilde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “iki ayrı varlığın müzakeresi gibi göstermesine fırsat verildiğini” yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, mart ayında Cenevre’de teşvik ettiği yeni geçiş noktaları açılması meselesinde görüş birliğine varmamalarından çok da memnun görünmediğini ancak anlaşmayı engelleyen, önümüzdeki dönemde aşılabilecek küçük teknik sorunlardan söz ederek tartışmayı iyimserlik düzeyinde tuttuğunu aktardı.

Rum tarafından sızdırılan bilgilere dayanarak, geçiş noktalarıyla ilgili görüşmenin haritalar eşliğinde yapıldığını yazan gazete, meselenin özüyle ilgili konular gerçekçi değerlendirildiğinde geçiş noktalarıyla ilgili anlaşmanın tamamlanmasıyla Güven Yaratıcı Önlemlerin derinlemesine görüşülmesi monopolü yarattığını belirtti.

Gazete şimdiki durumda, Hristodulidis’in Ay Demet’te ana trafik güzergahı ile ilgili tek taraflı tekliflerinin henüz gerçekleştirilmediğine ve karşılıklı geçişlerde sorunlar yaşanmakta olduğuna atıf yaptı