543 çeşit gıda imha edildi

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, Haziran ayı boyunca gıda güvenliği, hijyen ve halk sağlığının korunmasına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 92 işletmeyi kontrol etti. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen yüzlerce ürün ile çeşitli malzemelere el konularak imha edildi.

Haziran ayı boyunca yürütülen denetimlerde 32 restoran, 11 market, 10 berber, kuaför ve güzellik salonu, 9 gıda üretim tesisi, 9 süt ve süt ürünleri işletmesi, 3 balık deposu, 3 etüt/kreş ve güzellik salonu, 3 fırın ile 3 meyhane kontrol edildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre; denetimlerde toplam 543 adet gıda ürünü, 1,78 kilogram gıda, 2 kozmetik ürünü ve bir ekipman müsadere edildi. El konulan ürünlerin mevzuata aykırı olduğunun tespit edilmesi üzerine imha işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca kasaplar, oteller, mezbahalar, gıda depoları, kimyasal ve temizlik malzemeleri üretim tesisleri ile et ve et ürünleri üretimi yapan işletmeler de denetim kapsamına alındı.

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

