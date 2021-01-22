550 sterline ofis kiralandı

Tüp gaz, denetime tabi mallar listesine alındı. Böylece tüp gaz fiyatlarının belirlenmesinde ilgili bakanlık etkili olacak.

Bu amaçla Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası uyarınca “Akaryakıt (LPG) (Denetim) Emirnamesi” hazırlandı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan çeşitli kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ofis, makam aracı, sekreter ve odacı/şoför tahsis edildi.

Akıncı için Lefkoşa’da Gündüz Tezel Sokak No: 11 Köşklüçiftlik adresindeki ofis, ayda 550 sterlin karşılığında kiralandı. Ofisin giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanacak.

Hükümet değişiminin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Çelebi Ilık, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi ve İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu başkanlıkları görevine de atandı.

İstatistik Konseyi’nin çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla “İstatistik Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü” hazırlandı.

Makam araçlarının plaka numaraları düzenlendi

Bakanlar Kurulu, yeni oluşumla değişen bakanlık isimleri ve sıralarını dikkate alarak makam araçlarının plaka numaralarını yeniden düzenledi.

Karara göre, resmi makam araçlarının plaka numaraları şöyle sıralandı:

“001 KKTC Meclis Başkanı, 002 KKTC Başbakanı, 003 Yüksek Mahkeme Başkanı, 004 Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı, 005 Turizm ve Çevre Bakanı, 006 Dışişleri Bakanı, 007 Maliye Bakanı, 008 İçişleri Bakanı, 009 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, 010 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, 011 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, 012 Sağlık Bakanı, 013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 014 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı, 015 Başsavcı, 016 Sayıştay Başkanı, 017 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, 018 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman).”

Turizm acenteleri ödendi

Hayvancılık Dairesi’nde görev yapan 13 kişiye, soruşturma memuru yetkisi verildi.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) abonelik ücretleri artırıldı.

Turizm acentelerine Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'ndan tanıtım masrafı olarak ödemeler yapıldı.

Resmi Gazete’de yer alan iki farklı Bakanlar Kurulu kararıyla acentelere 324,691.04 TL ve 811,079.91 TL ödenmesine karar verildi.

Özer Kanlı yeniden atandı

Bakanlar Kurulu, BRTK Yönetim Kurulu üyeliğinde görev süresi 1 Ekim 2020’de dolan Özer Kanlı’yı yeniden atarken, Hasan Özyiğit’ten boşalan üyeliğe ise Salih Can Doratlı’nın atanmasına karar verdi.