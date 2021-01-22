Aşılar bitti ! Vatandaş geri döndü

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanlığı’nın 80 yaş üstü vatandaşlar için başlattığı aşılama süresi bugün doluyor. Ancak, eldeki aşılar tükendiği için dün özellikle Girne Akçiçek Hastanesi’ne giden çok sayıda vatandaş çaresizlik içinde evine dönmek zorunda kaldı.

Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci Diyalog’a yaptığı açıklamada, dün aşılanamayan 40 kişinin kaydını aldıklarını ve bugün için randevu verildiğini belirtirken “Son 40 kişiye aşıları yapılacak ve duracak. Ondan sonrası için bir şey söyleyemeyiz. Bakanlığın elindeki aşılar da bitmiştir” dedi.

Bakanlıkta da aşı kalmadı

Covid-19 aşılama programı kapsamında Girne Akçiçek Hastanesi’ne gönderilen bin 100 doz aşı dün itibari ile bitti. Aşı olmak için güçlükle hastaneye giden 80 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, çaresiz evlerine geri döndü. Sağlık Bakanlığı’nda aşı talebinde bulunduğu belirtilirken, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci aşıda sıkıntı yaşandıklarını söyledi. Birinci, Sağlık Bakanlığı’ndan aşı talep ettiklerini ifade ederek, 40 doz gönderildiğini açıkladı. Birinci, aldıkları aşıları 40 kişiye yapacaklarını, randevuların ayarlandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nda da aşı kalmadığını belirten Birinci şunları söyledi: “Bin 100 doz almıştık, ancak bitti. Aşı kalmadığı için bazı kişileri aşılayamadık. Aşılanamayan vatandaşların bilgilerini aldık ve onları talep ettiğimiz aşılar gelene kadar bekletmemek adına gönderdik. Talep ettiğimiz 40 aşı hastanemize geldi ve kaydını aldığımız vatandaşlara yapılacak. Aşı başlangıcında bir yoğunlaşma oldu ve bu konuda Bakanlığın bir sonraki seferde daha planlı bir çalışma yapabilmek adına çalıştığını biliyorum. Halkı yormadan, üzmeden ve vatandaşı çok bekletmeden aşılama gerçekleştirilecek. Son 40 aşı yapılacak ve ondan sonrası için aşı bakanlığın da elinde bitmiştir. Bize verilen bilgi bu yöndedir. Bakanlığın bu konuda bir açıklama yapacağını düşünüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 12:24