Otopsi raporu bugün açıklanacak

Girne’ye bağlı Akdeniz köyünde yaşayan Ergün Çakmak (68) dün sabah evinde ölü bulundu.

Çakmak’ın önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi’nde ‘Sinovac’ isimli Corona aşısı yaptırdığı belirtilirken, bir gün sonra ölmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Ergün’ün aşı nedeniyle ölmüş olabileceği iddia edilirken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KOAH ve diyabet hastası olduğu belirtilen Çakmak’ın ölüm nedeninin tespiti için bugün otopsi yapılacağı bilgisi elde edildi.

Kronik hastalıkları vardı

Elde edilen bilgilere göre; Akdeniz köyünde eşiyle yalnız yaşayan Ergün Çakmak, önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi’nde ‘Sinovac’ isimli Corona aşısını yaptırdı. Sağlık çalışanlarıyla başlayan, 80 yaş ve üstü kişilerin aşılanmasıyla devam eden program dışında kalan 68 yaşındaki Çakmak’ın kızının hemşire olduğu, bu nedenle aşı yaptırdığı bilgisi elde edildi.

KOAH ve diyabet hastalığı da bulunan Çakmak’ın kesin ölüm sebebinin bugün, yapılacak otopsi sonrası belirleneceği belirtildi.

Bakanlık: Yan etki olmadı

Polis, Çakmak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtirken, Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada aşı sonrası Çakmak’ta herhangi bir yan etki görülmediği bildirildi. Bakanlık açıklamasında şunları belirtti: "Akdeniz köyünde sakin 68 yaşındaki Ergün Çakmak 20 Ocak 2021 tarihinde Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşısı yaptırmış ve aşı sonrasında herhangi bir akut yan etki görülmemiştir. Ancak evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Çakmak'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında açıklanacaktır."

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 11:46