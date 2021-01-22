Keşke evde yapılsaydı

Ömer KADİROĞLU

Program kapsamında 80 yaş ve üstü kişilerin aşılanmasına dün de devam edildi. Yaşlı bireyler, sabahın erken saatlerinde yakınlarının ve belediyelerin desteği ile güçlükle aşı merkezlerine ulaştı.

Lefkoşa Pandemi Merkezi’nde yapılan aşılama çalışması yoğun geçerken, hastanenin koridorlarında sıkışıklık yaşandı.

Gazimağusa’da ise Maraş Sağlık Ocağı’na önceki güne nazaran daha az sayıda vatandaş başvurdu.

80 yaş ve üstüne yönelik aşılama programının bugün sonra ereceği belirtilirken, yatalak ve ağır engeli bulunan bazı kişilerin hastanelere ulaşamadığı belirtildi.

Aşı sıralamasında öncelikli olmaktan memnun olan 80 yaş ve üstü vatandaşlar, saatlerce beklemekten ve yoğunluk oluşmasından dert yanarken, “Keşke 80 yaş ve üstü kişiler evde aşılansaydı. Hem hastanelerde yoğunluk olmaz hem de yaşlı insanlar sürünmezdi” dedi.

Nenesi veya dedesini aşı yaptırmak için hastaneye getiren bazı vatandaşlar da, “80 yaş ve üstü kişilerin birçok hastalığı bulunuyor. Kimisi yatalak, kimisi engelli… Bazıları yatalak yakınlarını hastaneye getirmedi” dedi.

Ne dediler…?

Hasan Akar

“Aşı yaptırmak için annemi Lefkoşa Pandemi Merkezi’ne getirdim. Saatlerce bekledim. Burada uzun süre beklemek değil de gördüklerim canımı sıktı. Hastane koridorlar doldu. Sosyal mesafe hiçe sayıldı. Üstelik bunları kontrol edecek bir görevli de göremedik. 80 yaş üzeri insanları buralara sürükleyip perişan etmek yerine evlerinde aşılamaları gerekiyordu. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir ama maalesef. Mesela bir şahıs 98 yaşında yatalak annesini nasıl getirip aşı yaptırsın. Bunların düşünülmesi gerekiyordu.”

Güray Altun

“Aşı yaptırmak için geldik ve aşımızı yaptırdık. Pandemi başladığı zaman büyük bir panik yaşamıştık ve ne yapacağımızı düşünürken aşılar Türkiye sayesinde kucağımıza geldi. Aşı olduğum anda veya sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Ancak birçok hasta saatlerce bekledi, keşke buna bir çözüm bulunsa. Keşke yaşlı bireyler evlerinde aşılansaydı…”

Mahmut Topçu

“Aşı olmak için geldim ve yarım saat oldu bekliyorum. Sağlığımız için beklemek gerekiyorsa bekleyeceğiz sorun değil. Yıllarca mücahitlikte akşamdan sabaha bekledik beklemeye alışığız. Ancak bekleyemeyecek hatta hastaneye gelemeyecek durumda olanlar var. Yetkililer buna bir çözüm bulursa her şey daha iyi olur.”

Osman Namsoy

“Ben diyaliz hastasıyım. Aşı için müracaat ettim çağırdılar ve geldim. Aşı olurken de sonrasında da herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Aşı yaptırmak için uzun süre bekledim. Beklemek için gücüm vardı ancak herkes aynı değil. Ayakta durmakta zorlanan insanlar var. Onlar için evde aşı yöntemi hayata geçirilebilirdi.”

Gonca Erdemli

“Aşı yaptırdım ama biraz kalabalık olduğu için beklemek zorunda kaldım. Hastane koridorunda oluşan yoğunluk rahatsız ediciydi. Yaşlı insanlar zaten risk grubunda, keşke bizler evlerimizde aşılansaydık.”

Özdemir Uzuner

“Aşı olduktan sonra da aşı olurken de herhangi bir sorun yaşamadım. Ben zaten en baştan beridir ben bu aşıya karşı herhangi bir endişe yaşamadım. Lütfen herkes gelip aşısını yaptırsın. Gelemeyen, yatalak duruma olan kişiler de bence evde aşılansın."