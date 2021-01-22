Kuzeyde 12, Güneyde 164 vaka; 2 can kaybı

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 12, Güney Kıbrıs’ta ise 164 yeni vaka belirlenirken, 2 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de de 6 bin 289 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 980 olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını ve 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Pilli, vakalardan 9 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti.

Güneyde 2 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 164 yeni vaka belirlenirken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre; dün yapılan 11 bin 170 test sonucunda belirlenen toplam vaka sayısı 29 bin 636'ya yükseldi.

Hastanede tedavisi devam eden 184 hastanın 58'inin durumu ise kritik. Ölen 77 ve 84 yaşındaki 2 kişiyle birlikte toplam ölü sayısı 178’e ulaştı.

Türkiye’de 6 bini aşkın vaka

Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 743 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 113 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı

2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.