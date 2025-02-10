6 yıl kaçak yaşadı

Lefkoşa’da gürültü yaptığı gerekçesiyle evine gidilen Nepal uyruklu 25 yaşındaki Ganga Sherpa’nın 5 Haziran 2019 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındı. Zanlı hakkında ihraç süreci başlatılacağı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 8 Şubat tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesi Yağmurlu Sokak’ta bulunan bir apartmandan yüksek ses geldiğine dair şikayet aldığını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi tarafından ses şikayeti doğrultusunda söz konusu adreste yapılan kontrolde zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 5 Haziran 2019 tarihinden itibaren 2 bin 75 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatılacağını kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

