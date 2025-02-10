KSTU davası 11 Mart’a ertelendi

Sanık avukatları Hasan Yücelen, Doğa Zeki ve Talat Tanca'nın hazır bulunduğu mahkeme, davanın 11 Mart’a ertelenmesine emir verdi.

Mahkemede söz alan sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki, 30’a yakın dosyanın olmasını hesapladıklarını, sahte diploma meselesiyle ilgili de mahkemeye bir davanın dosyalandığını aktardı.

Sanık B.Ö’nün avukatı Hasan Yücelen, kendilerine bir dava daha itham edileceğinin bilgilerine geldiğini kaydetti.

Sanık A.S’nin avukatı Talat Tanca ise sanıkla ilgili "kuvvetle muhtemel" kabul beyanının ve davaların ayrılma durumunun olduğunu aktardı, başka bir davanın getirilip getirilmeyeceğini sordu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 11 Mart 2025 Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.