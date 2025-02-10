‘Ekonomiye güç veriyor’

Güney Kıbrıs’ta casino sektörü her yıl bir önceki yılı ikiye katlayarak büyürken, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bu gelişmeden son derece memnun olduğu belirtildi.

Rum basını; Kıbrıs Oyun ve Casino Denetim Otoritesi Başkanlığı’ndan oluşan bir heyetin 2022-2023 yıllarına ilişkin iki yıllık faaliyet raporunu Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'e sunduğunu yazdı.

Raporu inceleyen Hristodulidis; çalışmalarından dolayı kurum yetkililerine teşekkür ederek, oluşturulan altyapının gelecek için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti.

Raporun, Hükümet Çalışmalarını İzleme Sekreterliği tarafından dikkatle inceleneceğini, Kurumun denetleyici bir makam olarak rolünün sürekli olarak iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla güvence verdi.

Personel sayısı ve oyuncu sayısı geçen yıllara göre artarken rapora göre; Rum Yönetimi’nin casinolardan topladığı vergi yüzde 40 civarında artış gösterdi.

Raporda yer alan istatistiki bilgiler sektörün büyüme oranını net olarak ortaya koydu.

