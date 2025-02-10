Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir (83), günlerdir süren yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Asil Nadir’in yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
Nadir, ölümünden önce Kıbrıs Türk halkına yönelik mesajında ‘Bu topraklar bizimdir” diyerek, eserlerine sahip çıkılmasını istedi.
Asil Nadir’in mesajını aynen veriyoruz:
'Bu topraklara sahip çıkın'
Asil Nadir önemli bir mesaj bırakarak sevenlerine veda etti
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir (83), günlerdir süren yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Asil Nadir’in yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Değerli İnsan ve Yatırımcı Öz Kıbrıslı Türk Sayın Asil Nadirin Vatanı KKTC değil de bir Başka Ülke olmuş olsaydı Akıbeti Böyle mi olurdu acaba ?