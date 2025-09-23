6 yıl sonra yakalandı

Lefkoşa’da 2019 yılında kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama emri bulunan H.D. önceki gün Ercan Havalimanı’nda yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, olayın 13 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir yurt odasında meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının, ayrılmak isteyen kız arkadaşına sinirlenerek kollarına ve bacaklarına yumruk atmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis memuru; şikayetin 17 Eylül 2019 tarihinde yapıldığını, müştekinin doktor kontrolünden geçirilerek vücudunda darp cebir izine rastlandığına dair rapor alındığını belirtti. Polis, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve yapılan muhaceret araştırmasında 14 Eylül 2019’da ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini ifade etti.

Zanlının 21 Eylül 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist olarak giriş yaptığını belirterek teminat talebinde bulundu.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

