Biri çocuk 3 tutuklu var

Güzelyurt’ta 3 ayrı evden 7 bin 600 TL değerinde 6 adet tüp çalan biri 15 yaşında çocuk 3 kişi tutuklandı.

Polisten edinilen bilgilere göre; 19 Aralık günü saat 12.00 sıralarında İzzet Kombos Bulvarı üzerinde Bostancı’da sakin T.A.’ya ait ikametgâhın avlusu içerisine izinsiz olarak girildi. Mülke tecavüz eden zanlıların, avlu içerisinde bulunan toplam 3 bin TL değerindeki 3 adet 10 kilogramlık boş tüpü çaldıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Yapılan soruşturmada, zanlıların Güzelyurt’ta sakin H.T.(E-22), Y.U.(E-19) ve A.T.(E-15) olduğu belirlendi.

Güzelyurt Adli Şube tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aynı zanlıların 8 ve 9 Aralık tarihleri arasında gece saatleri içerisinde Güneşköy’de Altıncık Sokak’ta sakin F.A.’ya ait, çevresi açık durumdaki ikametgâhın avlusu içerisine girdikleri belirlendi. Zanlıların, avlu içerisinde bulunan biri dolu biri boş olmak üzere toplam 3 bin 600 TL değerindeki 2 adet 10 kilogramlık tüpü sirkat ederek olay yerinden ayrıldıkları saptandı.

Aynı zanlıların, 19 Aralık günü saat 12.53 sıralarında ise Güzelyurt’ta Piyale Paşa Mahallesi’nde sakin A.K’.ye ait ikametgâhın avlusu ve balkon kısmına girerek mülke tecavüz ettikleri, balkon içerisinde bulunan bin TL değerindeki bir adet 10 kilogramlık boş tüpü sirkat ettikleri tespit edildi.

Zanlılar, 20 Aralık tarihinde tespit edilerek temin edilen derdest emri gereği tutuklandı. Olaylarla ilgili soruşturmanın Güzelyurt Adli Şubesi tarafından devam ettiği bildirildi.

