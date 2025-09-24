Soykırımın resmi

Birleşmiş Milletler’in 80’inci Genel Kurulu, ABD’nin New York kentinde başladı. Filistin meselesinin öne çıktığı oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, salondakilere sivillere yönelik saldırıları gösteren fotoğraflar sundu. Bu sırada duygulandığı görüldü.

Erdoğan, “Gazze’de soykırım devam ediyor. Ölenlerin 20 binden fazlası çocuk. Her saat bir çocuk acı-masızca hayattan koparılıyor. Bunlar sadece rakam değil, masum canlardır” ifadelerini kullandı. Gazze’de sağlık sisteminin çöktüğünü, çocukların ameliyatlarının anestezi yapılmadan gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, bunun insanlığın dip noktası olduğunu söyledi.

İsrail’in 250 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdüğünü ve Gazze’ye tüm girişleri yasakladığını aktaran Erdoğan, yaşananların “bir savaş değil, işgal ve soykırım” olduğunu vurguladı. Kudüs’ün saldırganlığın he-definde olduğunu ifade eden Erdoğan, “Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi sağ-lanmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin bir an önce sağlanması, saldırıların durması ve insani yardımların engelsiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. “Gazze’de yaşanan barbarlığa karşı sesini yükselt-meyen herkes bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır” diyen Erdoğan, tüm devlet başkanlarını Filistin’in yanında durmaya davet etti.

