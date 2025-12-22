Ekipler göz açtırmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Polis; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de önceki gece 22.00’den dün sabah 02.00’ye kadar eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Trafik denetimlerinde 8 bin 195 araç kontrol edildi; bin 378 sürücü ceza aldı, 91 araç trafikten men edildi.

Ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 22 kişi ise tutuklandı.



Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3 bin 248 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 541 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 51 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 50 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 290 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 2 bin 145 araç kontrol edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, kahvehaneler, oteller ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 145 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 261 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 25 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 96 kişiye ceza yazıldı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 742 araç sürücüsü kontrol edildi.

Toplam 96 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de 190 sürücüye ceza kesildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlenerek ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 10 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 190 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 56 araç ise trafikten men edildi.

5 ilçede tespit edilen suçlar

Yasal hız sınırını aşarak araç kullanmak: 639

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 115

Muayenesiz araç kullanmak: 48

Sigortasız araç kullanmak: 52

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 26

Alkollü araç kullanmak: 16

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 16

Diğer trafik suçları: 466