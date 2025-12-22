Liderler ‘çare’ üretmeli

Abdullah SUİÇMEZ

Noel ve yılbaşı öncesinde sınır kapılarından geçişlerde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Metehan Sınır Kapısı’nda tek şeritten geçiş yapılması nedeniyle sürücüler bir saati aşkın bir süre kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Bu süre içinde hastane randevusunu ve Larnaka uçuşunu kaybedenler oluyor.

Liderlerin, 5’li konferans veya kapsamlı müzakere süreci öncesinde mevcut sınır kapılarını iyileştirmesini ve yeni kapıların açılmasını isteyen vatandaşlar, liderlerin bu konuda ‘çere’ üretebileceklerini belirtiyor.

Ne dediler…?

Adil Elyeli

“Uzun süredir bekliyoruz, araçta oturmaktan sıkıldık. Bu nedenle dışarı çıkıp beklemeyi uygun gördük.”

Bora Oktekin

“Bir saattir bekliyoruz. Geçişlerdeki sorun iki tarafın adım atmasıyla olur. Rumlar kuzeye, biz güneye geçiyoruz ve her iki halk da mağdur oluyor.”

Arif Lambasuyucu

“Daha fazla kapı açılması gerekiyor. Her iki taraf için de rezillik. Liderlerin adım atması gerekiyor.”

Enver Kayalar

“İlave şerit açılabilir. Güneydeki kabinlerde personel az, o tarafın personel alması lazımdır.”

Merih İzmirlioğlu

“Artık ya kapıları genişletsinler ya da alternatif kapı açsınlar. Biz alışverişe gidiyoruz, çünkü güney kuzeyden daha ucuz.”

Derviş Keser

“Güneye yolcu götürüyorum, her zaman kapıda bekliyorum. Umarım yetişiriz.”

Cahit Göçen

“Lefkoşa’da iki kapı daha açılmalıdır. İşlemler yavaş ilerliyor çünkü güneyde personel yok.”

Laçin Aslım

“Kapı sayısı az, personel esik. Bu nedenle tıkanıklık yaşanıyor. Güneyde ürünler daha ucuz ve kaliteli, bu yüzden oradan alışveriş yapmaya gidiyoruz.”

Cevdet Karagöz

“Sınır kapısı değil, sırat köprüsü burası. Haspolat civarına bir kapı açılırsa herkes rahatlar. Umarım liderler bir çözüm bulur.”

Ayşegül Tilki

“Vatandaş sürekli yeni kapı açılması talebini iletiyor ancak adım atılmıyor. Genişletme çalışmaları yapılıyor ancak bu çözüm değil. Yeni kapı çözüm olacaktır.”

Kürşat Bora

“Kapılardaki sorunların çözümü için her iki tarafın liderlerinin adım atması gerekiyor. Yeni kapılar açılmalı ve işlemleri hızlandıracak önlemler alınmalıdır.”

Pınar Büyükhüseyin

“Metehan’da yaşanan sorunlar artık çözülmelidir. Umarım liderler bu konuda harekete geçer.”