Sorgulanıyor

Lefkoşa’da şüpheli görülen araçta ve sürücünün üzerinde 4 gram uyuşturucu madde bulundu. Sürücü H.C.F.(E-19) ile araçta yolcu olarak bulunan M.K.(E-21) ve V.A.(E-21) tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı.

Polis memuru,20 Aralık 2025 tarihinde saat 22.25 sıralarında Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üze-rinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevinde bulunduğu sırada, park halinde bulunan ve şüpheli görülen bir araçta kontrol yapıldığını belirtti. Polis, yapılan kontrolde, aracın sol koltuğu üzerinde alüminyum folyo içerisine sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, araç sürücüsü zanlı H.C.F.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, araçta yolcu olarak bulunan zanlılar M.K. ve V.A. ile birlikte H.C.F.’nin olay yerinde tutuklandığını ifade etti. Zanlılardan izahat istendiğini belirten polis, sadece birlikte uyuşturucu madde içtiklerini be-yan ettiklerini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Müvekkilim suçsuz

Zanlı V.A.’nın avukatı ise söz alarak, müvekkilinin üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde bulunma-dığını, aracın kendisine ait olmadığını ve isnat edilen suçla doğrudan bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.