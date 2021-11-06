6 yılda 4 bini aşkın vaka

Kuzey Kıbrıs’ta 2012- 2018 yıllarında toplam 4 bin 618 kanser bulgusuna rastlandığı açıklandı.

Kanser kayıtlarının sürdüğü, 2019 ve sonrası için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği, Türkiye Kanser Dairesi’nin katkıları ile oluşturulan “KKTC’de Kanser Kayıtçılığı ve Kanser Tarama Projesi” çerçevesinde 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde toplanan veriler basınla paylaşıldı. DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nahide Gökçora, 2012- 2018 yıllarında toplam 4 bin 618 kanser bulgusuna rastlandığını dile getirdi.

Gökçora, 2017 – 2018 yıllarında ise bin 415 olgu sayısı saptandığını, bu rakamların özellikle Ege ve Doğu Akdeniz bölgesi ile benzer olduğunu belirtti.

Gökçora “Hedefimiz ise; 2019-20 ve 21 yıllarına ait katıların tamamlanması, toplanan verilerin Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı ile paylaşılması ve en kısa sürede bir Kanser Dairesi’nin kurulmasıdır” dedi.

Kanser Dairesi kurulacak

Daha sonra söz alan Kanser Kayıt Merkezi Sorumlusu Klinik Şefi Doktor Minel Özen ise, projenin hazırlanması sürecinde kullanılan materyal, metot ve analizlerin detaylarını paylaştı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, Kanser Dairesi’nin kurulması aşamasına gelinmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, kanserle mücadelenin ancak bu şekilde kapsamlı bir program ve bu amaçla çalışan bir dairenin kontrolü altında verilebileceğini belirtti.

İstatistiki veriler önemli



Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı adına konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şenol Ruso da, vakıf faaliyetlerini paylaştı ve bu çeşit çalışmaların kanserle mücadelede önemini dile getirdi.Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doçent Doktor Deren Oygar da, kanser gibi önemli bir hastalıkla mücadelede istatistiki verilerin önemli olduğunu ifade ederek, dünya standartlarına ulaşmak için bunun bir gereklilik olduğunu söyledi.DAÜ Rektörü Profesör Doktor Aykut Hocanın da, bu verilerin önemli ve uzun bir çalışmanın ürünü olduklarına işaret ederek, DAÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Üstel ilaç sıkıntısına değindi

Toplantıda son konuşmayı Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel yaptı.

Kanser Dairesi kurulmasıyla 2022 yılından itibaren verilerin sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınacağını ve dünyadaki verilerin toplandığı havuza dahil olunacağını dile getiren Bakan Üstel, ülkedeki ilaç eksikliğine de değindi.

Üstel, ilaç eksikliğinin giderilmesi için kaynak sıkıntısını karşılamak adına Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bazı projelerin iptal edildiğini ve TC Büyükelçiliği’nden de katkı alınarak bazı eksik ilaçların ülkeye getirildiğini sözlerine ekledi.

