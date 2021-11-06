Tosuncuğu suçladı

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Fatih Aydın, ağabeyi Mehmet Aydın ile ilgili kurumlardan izin almadan "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, gözaltı süresinin dolmasının ardından sevk edildiği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında, soruşturma kapsamında işlemleri devam ederken, Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ara celsesine katıldı.

Duruşmada, kimlik tespiti yapılan Aydın, Türkiye'de bir adresinin olmadığını ve mal varlığının da bulunmadığını söyledi.



Aydın, Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi'nde kısa bir dönem müdürlük yaptığını belirterek, "Ben bu şirketlerin sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde de hiç çalışmadım. Ben diğer şirketlerden birinin yüzde 20 ortağıyım. Şirket faaliyetlerine katılmadım. Kardeşim bana şirketlerin hiçbir zaman aktif olmadığını söyledi. Ben bu Çiftlik Bank işlerine hiç katılmadım. Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" diye konuştu.Sadece Bursa'da açılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi'nin ilk açılan küçük şarküterisinde müdürlük yaptığını kaydeden Fatih Aydın, kardeşinin açtığı dükkanın ruhsat işlemlerindeki sıkıntıyı halledebilmesi için kendisine müdürlük verdiğini, ancak kendisinin burada şahsına ait araçla getir götür işlerini yaptığını iddia etti.Fatih Aydın, Çiftlik Bank sitesine ilişkin hiçbir faaliyette bulanmadığını ve oyun oynattırmadığını savunarak, "Bu yolla bir kazanç sağlamadım. Ben sadece kardeşimin yanında kendi aracımla işçi olarak kısa bir dönem çalıştım. Uruguay'a gittiğimde kardeşim bana bir araba hediye etti. Onu da Uruguay devletine teslim ettim. Çiftlik Bank ismini kesinlikle kullanmadım. Kimseye de böyle bir oyun var diye öneride bulunmadım." ifadelerini kullandı.