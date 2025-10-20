313 sürücüye ceza yazıldı

KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 4 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 16’sı alkollü araç kullanımı olmak üzere toplam 313 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 50 araç ise trafikten men edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

66 sürücü yasal hız sınırını aşarak araç kullanırken, 51 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç sürdü. Alkollü araç kullanımı 16 sürücü tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, 11 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı, 10 sürücü sigortasız, 10 sürücü muayenesiz araç kullandı. Cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi ihlaller de rapor edilenler arasında yer aldı. Motosiklet kullanıcılarından 2’si koruyucu başlık takmadı, 2 sürücü kamu taşıma işletme izinlerine aykırı davrandı ve bir sürücü ehliyetsiz araç kullandı. Geri kalan 140 rapor ise diğer trafik ihlallerine ilişkin oldu.

Polis, denetimlerin trafikte güvenliği artırmak ve olası kazaları önlemek amacıyla devam edeceğini duyurdu.

