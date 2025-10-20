Halk kararını verdi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk halkı dün gerçekleştirilen seçimle yeni cumhurbaşkanını seçti. Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76’sını alarak yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Rakibi Ersin Tatar yüzde 35,81 oy oranında kalırken, diğer adayların oy oranları ise çok düşük seviyelerde gerçekleşti.

Saat 08.00’de başlayan oy verme süreci saat 18.00’de sona erdi.

Seçmen listelerinde kayıtlı 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC’de, 6 ilçede 777 sandık kuruldu.

Vatandaşların yanı sıra, cumhurbaşkanı adayları, devlet ve hükümet yetkilileri de oylarını kullandı.

Kim nerede oy kullandı?

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte oyunu, Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu’nda 157 numaralı sandıkta kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında oyunu saat 11.00’de Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan 27 numaralı sandıkta, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal oyunu, eşi Zerrin Üstel ile birlikte saat 10.45’te Alsancak İlkokulu'ndaki 156 no'lu sandıkta kullandı.

Tufan Erhürman oyunu eşi Nilden Bektaş Erhürman ile saat 10.30’da Suat Günsel İlkokulu 83 numaralı sandıkta kullandı.

Arif Salih Kırdağ, Lefkoşa Mahalli Barosu’nda 139 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verdi. Ahmet Boran, Haspolat İlkokulu’nda saat 14.00’te oyunu kullandı. Mehmet Hasgüler, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 159 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verdi. İbrahim Yazıcı, Tuzla’daki Suna – Ata Atun İlkokulu’nda 102 numaralı sandıkta saat 10.00’da oyunu kullandı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ise oyunu eşiyle birlikte saat 11.30’da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullandı.

Katılım oranı yüzde 64.87

Oy verme süreci saat 18.00’de tamamlandı, ülke genelinde kurulan 777 sandığın sayımı ise saat 21.00 sıralarında sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranının yüzde 64.87 olduğunu duyurdu.

141 bin 615 seçmenin oy kullandığı seçimde 138 bin 839 oy geçerli sayıldı. Ülke genelinde oyların yüzde 62,76’sını alan Tufan Erhürman, 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı’na katılım oranı Lefkoşa’da yüzde 65.30, Gazimağusa’da 63.85, Girne’de 63.60, Güzelyurt’ta 66.85, İskele’de 65.65 ve Lefke’de 70.40 olarak açıklandı.

Oyların ilçelere göre dağılımı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların ilçelere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

Lefkoşa: 249 sandıkta, Tufan Erhürman yüzde 68,88, Ersin Tatar yüzde 29,83 oy aldı.

Gazimağusa: 191 sandıkta, Erhürman yüzde 59,47, Tatar yüzde 38,81 oy kazandı.

Girne: 167 sandıkta, Erhürman yüzde 63,04, Tatar yüzde 35,86 oy aldı.

Güzelyurt: 55 sandıkta, Erhürman yüzde 62,15, Tatar yüzde 36,18 oyla seçimden çıktı.

İskele: 86 sandıkta, Erhürman yüzde 50,80, Tatar yüzde 47,46 oy aldı.

Lefke: 29 sandıkta, Erhürman yüzde 62,01, Tatar yüzde 36,48 oyla seçim sonuçlandı.

Adaylar ve oy oranları

Ersin Tatar: 49 bin 714 yüzde 35,81

Tufan Erhürman 87 bin 137 yüzde 62,76

Osman Zorba: Yüzde- 443 yüzde 0,32

Arif Salih Kırdağ: Yüzde- 459 yüzde 0,33

Ahmet Boran: 199 Yüzde- 0,14

Mehmet Hasgüler: 300 Yüzde- 0,22

İbrahim Yazıcı: 330 yüzde0,24

Hüseyin Gürlek 257 yüzde 0,19

2 bin 166 polis görev yaptı

Bu arada Polis Genel Müdürlüğü, seçimde 2 bin 166 polis mensubunun görev aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla, seçimin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi adına Polis Genel Müdürlüğü tüm unsurları ile gerekli emniyet tedbirlerini aldı.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından sandıklar ile sandık alanlarında, seçim dolayısıyla oluşturulan ihtiyat polis ekiplerinde, günlük vatandaş şikayetlerini değerlendirmek ve sair polis görevlerini yerine getirmek amacıyla Polis Müdürlükleri ve bağlı karakollarda toplam 2 bin 166 Polis mensubu seçim için görevlendirildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025, 11:16