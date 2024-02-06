Mağduriyetler dikkate alındı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim gündemiyle 12.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk olarak, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesi tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Meclis Başkanı Zorlu Töre, T.C. TBMM Milli Savunma Komitesi Başkanı ve üyelerinin bir müddet Meclis çalışmalarını izleyeceği bilgisini verdi.

Genel Kurul’da daha sonra Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik Önerisi’nin ivediliğiyle ilgili tezkere ele alındı.

Şahali: Kurum çalışmalarına başlamalı

Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik Önerisi’yle ilgili konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, önerinin Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu’nun çalışabilmesi için yapıldığını dile getirdi. Şahali, böylesine önemli bir kurumun faaliyetlerine başlaması için kurumsal yapısının tamamlaması ve bir başkan ile yönetilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Bu kurumun bir an önce çalışmalarına başlamasının önemine işaret eden Şahali, “Peki hükümette bu irade var mıdır? Eğer öyleyse neden bunun için gerekli olan değişiklik önerisi hükümete mensup bir milletvekilinden gelmedi?” diye sordu.

Berova: E devlet birinci önceliğimiz

Bunun üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova da otomasyon ve e-devlet projesinin hükümetin birincil öncelikli konularından olduğunu kaydetti.

E-devletin hayata geçmesi adına çalışmaların her platformda, gerek bakanlıklar, gerekse e-devlet oluşumu düzeyinde süratle hayata geçmesinin önceliklerinden olduğunu vurgulayan Berova, “Hükümet iradesi vardır” dedi.

Daha sonra Muhaceret Dairesi Görev Kuruluş ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı'nın ilgili komitede ivedilikle ele alınması konusundaki tezkere ele alındı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Askerlik Değişiklik Yasa Önerisi’nin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı

Canaltay: Gençlerin sorunları çözülecek

Askerlik Değişiklik Yasa Önerisi’yle ilgili konuşmak için kürsüye çıkan öneri sahibi UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Askerlik Yasası’nın yıllar önce revizyona uğradığını, geçen sürede yaşanan mağduriyetleri göz önüne alarak, gençlerin ülkeye aidiyetlerini artırmak için bu hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Yoklama kaçağına düşen ve ailelerine kavuşamayan gençlerin sorunlarını çözerek birçok gencin bu durumuna son vereceklerine inanç belirten Canaltay, GKK Komutanı ve GKK yetkililerine yasanın hazırlanmasında verdikleri destek için teşekkür etti.

Şahali: Olumlu oy vereceğiz

CTP Milletvekili Erkut Şahali de Askerlik Değişiklik Yasa Önerisi’yle ilgili söz alarak, askerlik gibi hassas bir konudaki değişiklikte, ilgili makamlarla yapılacak çalışmanın önemli olduğunu ancak yasanın nihai şeklinin Meclis'te biçimlendirileceğini ve vekillerin iradesi doğrultusunda hayata geçeceğini kaydetti.

İvedilik talebine olumlu oy vereceklerini belirten Şahali, bunun kadar önemli bir diğer meselenin de ateşkes koşulları hüküm sürdüğü için olumsuz oy verilen Vicdani Ret Yasası olduğunu ifade etti.

Ardından CTP Grup Başkanlığının Sayıştay Komitesi üyelerinde değişiklik talebi ele alındı. CTP’nin Sayıştay Komitesi üyesi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner yerine Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu’nun görevlendirilmesiyle ilgili tezkere oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Erhürman: Ercan’da sorunlar bitmiyor

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 62’nci madde tahtında son siyasi gelişmeler başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasında Ercan’da yaşananları ele alan Erhürman, Ercan’da uçuş güvenliğiyle ilgili sorunların sürekli basına yansıdığını, bunun da insanlarda endişe yarattığını belirtti.

Ercan Havaalanıyla ilgili süreçte havaalanı yapım taleplerinin inceleme komisyonunca incelenmesinin söz konusu olduğunu kaydeden Erhürman, yapım sırasında uzmanların, uluslararası kurallara göre süreci kontrol edeceğinin ortaya konduğunu kaydetti.

Ancak 20 Temmuz’da havaalanını açabilmek için ilgili tüzüğe geçici madde eklenerek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının uygun görülmesi halinde havaalanının eksikliklere rağmen açılabilmesine olanak sağlandığını dile getiren Erhürman, bakanın şahsına 6’şar aylık sürelerle havaalanını çalıştırma yetkisi de verildiğini söyledi.

“Memlekette şu anda havaalanında can güvenliği ve uçuş güvenliği Erhan Arıklı’nın çok zengin bilgi birikimiyle atacağı imzaya bırakıldı” diyen Erhürman, “Ben Ulaştırma Bakanı olsaydım bana da bu yetki verilmemeliydi. Kim olursa olsun hiç kimse her alandaki kuralları bilirim diyemez” şeklinde konuştu.

Bu meselenin Erhan Arıklı meselesi de olmadığını dile getiren Erhürman, tüzüğün Bakanlar Kurulu imzasıyla çıktığını, yaşananlardan tüm Bakanlar Kurulu’nun sorumlu olduğunu ifade etti.

Berova: Suçlamalar kabul edilemez

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 62. madde çerçevesinde yapılan konuşmaları eleştirerek, her hafta bu madde kullanılarak, kamuoyuna bir mesaj verilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Maddenin içeriğinin başka yönlere çekildiğini söyleyen Berova, CTP Genel Başkanı Turfan Erhürman'ın bu çerçevede yaptığı konuşmalarda 4-5 konuya değinerek, hükümete suçlamalarda bulunmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Özdemir Berova, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Meclis Üç Tüzüğü'nün 62. Maddesini okuyarak, değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyona bağlı bir takım artışların yapılmasının normal olduğunu ancak fırsatçıların olmasının doğru olmadığına değinen Berova, ticaret, sanayi ve üreticilerle sürekli bir arada olduklarını belirtti. Berova, fırsatçıların önünde durma kararlılıklarının devam edeceğini kaydetti.

Berova ve Erhürman arasında kısa süreliğine karşılık atışma yaşanmasının ardından, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak kürsüye çıktı.

Kürşat: Süt Endüstrisi Kurumunda neler oluyor?

CTP Milletvekili Fide Kürşat “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumunda neler oluyor?” konulu güncel konuşmasında, Süt Kurumu'nun hükümet tarafından batırılmaya çalışıldığını savunarak, Süt Kurumu'nun yapısı ve görevlerine değindi.

Çiğ sütün üreticilere kayıtsız gittiğini dile getiren Kürşat, bu konunun çok ciddi olduğunu ve sütün taşınmasında halk sağlığı açısından çok hassas olduğunu kaydetti.

Kaçak imalathanelere ulaşan sütlerin çok tehlikeli olduğunu dile getiren Kürşat, Veteriner Dairesi’ndeki hayvan kayıtlarına bakılarak her üreticinin verebileceği sütün kontrol edilebileceğini ve gerekenin de yapılması gerektiğini belirtti.

Kendisinin görevde olduğu dönemde online süt takip otomasyon programının hazır hale getirildiğini dile getiren Kürşat, tüm sistemin hazır olmasına rağmen yaklaşık 5 yıldan beri bu sisteme henüz geçilemediğini söyledi ve Süt Kurumu'nun artık çağ dışı yöntemlerden vazgeçip, bu sistemi uygulaması gerektiğini söyledi.

Özuslu: Allah’ın salatalığı 70-75 TL

CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Memleket Halleri” konulu güncel konuşmasında, sorulan sorulara, eleştirilere yanıt verilmediğine işaret ederek, vatandaşın cevap alabilme hakkının gasp edildiğini belirtti.

Ekmeğin fiyatının 15 TL olduğunu dile getiren Sami Özuslu, “Övünürken, bir harmanlık yer isteyenler, ekmeğin fiyatını aşağıya çekmeyi beceremediler... Allah’ın salatalığı 70-75 TL olabilir mi?” diye sordu.

Kıbrıs konusu ve ekonomi konularının ele alındığı güncel konuşmalarda en son CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ve Teberrüken Uluçay konuştu. Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un eleştirileri yanıtladığı konuşmaların ardından genel kurul sona erdi.

Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak.