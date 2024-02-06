Büyük acı unutulmadı

Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaş doğrudan etkilenirken 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı. 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

794 sanık yargılanıyor

Bu arada Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 794 sanık yargılanıyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda sona gelindi. Depremin ardından Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş'ın koordinesinde, Başsavcı Vekili Ercan Kurnaz ile 6 savcı görevlendirildi. Savcılar eşliğinde uzmanlar enkazda inceleme yaparak deliller topladı. Yıkılan binaların enkazından alınan örneklerin üniversitelerdeki bilirkişi heyetlerine gönderildiği, binaların belediyelerdeki projelerine ulaşıldığı ve tanık ifadelerine başvurulduğu soruşturma sürecinde kent merkezinde 24 binanın yıkıldığı tespit edildi. Soruşturmaların tamamlandığı 18 binaya ilişkin aralarında müteahhit, bina sahibi, proje sorumlularının yer aldığı 10'u tutuklu 42 sanık hakkında dava açıldı. Toplam 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 soruşturma dosyasının ise savcılık aşaması devam ediyor. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca da İslahiye ile sorumluluk alanı Nurdağı'nda yürütülen soruşturmalarda sona yaklaşıldı.

10 dava daha açılacak

İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki yıkılan binalarla ilgili açılan toplam 26 davada 17'si tutuklu 95 sanığın yargılanmasına başlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesinden beklenen raporların gelmesiyle Nurdağı'nda 9, İshahiye'de 10 dava daha açılacak. Böylelikle soruşturma dosyalarının büyük çoğunluğu tamamlanmış olacak. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 51 kişinin yaşamını yitirdiği apartmana ilişkin soruşturmada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı.