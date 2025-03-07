600 sürücü rapor edildi

Lefkoşa ve İskele’de önceki gece 20.00- 24.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 600 sürücü rapor edilirken, 86 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Asayiş denetimlerinden ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında işletme kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilen bir işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 80 araç sürücüsü kontrol edildi ve 445 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 50 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu, 156 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edildi.

