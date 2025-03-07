Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Ramazan ayı süresince dana kıyma, dana kuşbaşı ve bazı dana ürünlerinde yüzde 10 indirim yapma kararı aldı.
Birlik Başkanı Raşit Şenkaya yazılı açıklamasında, "Her geçen gün kasabın yolunu unutan insan sayısı artıyor.” dedi ve et tüketimine yardımcı olmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.
Girdi fiyatlarının gün geçtikçe arttığını, üretim maliyetlerinin tüketici fiyatlarına yansıdığını belirten Şenkaya, bunun sebebinin, ekonomiyi krize sokan, enflasyon ve pahalılık olduğunu söyledi.
Ramazan boyunca sürecek
Hellim üreticilerinden sonra kasaplar da dana kıymasına yüzde 10 indirim başlattı
Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Ramazan ayı süresince dana kıyma, dana kuşbaşı ve bazı dana ürünlerinde yüzde 10 indirim yapma kararı aldı.
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