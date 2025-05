65 eser yer alıyor

Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs, MS (Multiple Skleroz) hastaları yararına Lefkoşa’da sergi açtı.

El işi, resim, fotoğraf, seramik olmak üzere 65’e yakın eserin yer aldığı “Sanatın Her Haliyle MS ve Hayata Dokunuş” sergisinin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Ülkeden ve Türkiye’den Inner Wheel kulübü üyelerinin, sanatçıların ve MS hastalarının eserlerinden oluşan, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılan sergi yarına kadar ziyaret edilebilecek. Sergideki eserlerin satışından elde edilen gelir MS Derneği’ne bağışlanacak.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Inner Wheel 222. Bölge Başkanı İmren Gülbaşar, kendisinin de MS hastası olduğunu, bu nedenle de hastalığa dikkat çekmek istediğini söyleyerek, bu süreçte hep yanlarında olan CTP milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’ye teşekkür etti.

Hastalıkla ilgili yaşadığı sürece işaret ederek, tüm zorlukların üstesinden özellikle torunlarının sevgisiyle geldiğini belirten Gülbaşar, bu süreçte aileden ve dostlardan gelen desteğin de çok önemli olduğunu ifade etti.

İmren Gülbaşar, MS hastalarına da, “Hayat devam ediyor, pes etmek” yok diyerek seslendi.

MS Derneği Sibel Hançerli ise bu etkinliğin kendileri için önemine işaret ederek, “MS’ten korkmayalım, hastalığı tanıyalım ve onunla birlikte yaşamanın yollarını görelim” dedi.

Hançerli, MS hastaları için desteğin önemine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İmren Gülbaşar’ı yıllardır tanıdığını belirterek, Gülbaşar’a ve MS hastalarına mücadelelerinde güç diledi.

Sergi için hazırlanan eserlerin, hayatın değerine inanmanın ve bunu sanatla anlatabilmenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “MS hastalarına destek olmak için ortaya konan irade Kıbrıs Türk toplumunun ne kadar güçlü ve duyarlı olduğunun da göstergesidir” dedi.