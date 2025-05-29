Siyasi yanı yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın restoranın önünde düşürdüğü cep telefonu çalan Fuat Özkurt ile Deniz Özkılıç dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların yerde buldukları telefonu aldıktan sonra Girne’ye götürüp kale arkasında denize attıkları belirtildi. Telefonun Polis Özel Harekat Müdürlüğüne bağlı balık adamlar tarından denizden çıkarıldığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlıların 24 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.40’ta Metehan bölgesindeki bir restoranın araç park yerinde Tufan Erhürman’ın düşürmüş olduğu cep telefonunu çaldıklarını söyledi. Polis; zanlıların daha sonra Girne'ye gittiklerini ve telefonu Girne Kalesi isimli tarihi yapının arka kısmından denize atmak suretiyle hasara uğrattıklarını açıkladı.

Polis; zanlıların kamera kayıtlarından tespit edildiğini ve suçlarını itiraf ettiklerini belirtti. Polis; zanlıların itirafı üzerine 26 Mayıs tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat Müdürlüğüne bağlı balık adamların cep telefonunu zanlıların gösterdiği yerde denizden çıkardığını açıkladı.

Polis; soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede öğrenci olarak bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmasına ve 200’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.