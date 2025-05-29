80 milyon tahsis edildi

Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla finanse edilen, toplam 92 proje için 80 milyon TL kaynak tahsis edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “2024 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı “2024 Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “2024 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” değerlendirme sonuçları açıklandı.

YAGA'dan verilen bilgiye göre, tarım programı için ayrılan 20 milyon TL’lik bütçeyle 40 proje, turizm programı kapsamında 30 milyon TL’lik bütçeyle 18 proje, sanayicilere yönelik program kapsamında ise 30 milyon TL’lik bütçeyle 34 proje desteklendi.

Destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleşme imzalanması amacıyla ileriki günlerde bireysel randevular verilecek.

2024 Mali Destek Programları kapsamında hibe almaya hak kazananların listesine ise “tchibe.kei.gov.tr” web adresinden ulaşılabilecek.

KKTC’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmak amacıyla yürütülen programların, yerli üretimi desteklemeye, turizm çeşitliliğini artırmaya ve sanayicilerin rekabet gücünü geliştirmeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

