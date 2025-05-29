Fiyatlar düşecek

Başbakan Ünal Üstel, gerek ulaşım alanında gerek havada, gerek karada, gerekse de denizde her türlü iyileştirmeyi yapacaklarını söyledi.

Üstel, son Ankara ziyaretinde, Türk Hava Yolları, A Jet ve Pegasus yetkilileriyle görüştüklerini ve bayramdan sonra A Jet’ten iki tane uçağın ekonomik fiyatlarla Türkiye-Ercan arası seferler yapacağını söyledi.

Üstel, KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yer alan Kayalar ayrımı- Sadrazamköy yolunda incelemelerde bulundu.

Üstel’e ziyaretinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı konuşmada hükümeti kurdukları gün halka verilen sözlerden birini daha hayata geçirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hükümeti kurdukları gün halka öncelikle KKTC’de siyasi istikrarı sağlama sözü verdiklerini kaydeden Üstel, siyasi istikrar sayesinde TC destekleriyle ülkenin ihtiyaç duyduğu proje ve çalışmaları birer birer yerine getireceklerinin altını çizdi.

Başbakan Üstel, dünyanın uyguladığı ambargo ve izolasyonlara rağmen ülkenin iş insanları ve esnafının çalışmaya devam ettiğini söyleyerek, “Her zaman olduğu gibi Anavatanımız Türkiye yanımızdadır.” dedi.

Son dönemde inşaat sektöründe, turizmde ve eğitimde bir ivme kazanıldığını işaret eden Üstel, Rum hükümetinin ise her türlü baskıyı uygulamaya başladığını dile getirdi.

40 yıldır taş üstüne taş koyulmadı

Üstel, ulaşım alanında gerek havada gerek karada gerekse de denizde her türlü iyileştirmeyi yapacaklarını belirtti.

Söz konusu yolda 40 yıl önce bir yamalama yapıldığını ve 40 yıldır taş taş üstüne koyulmadığını söyleyen Üstel, “Biz konuşmuyoruz. Biz iş yapıyoruz, biz çalışıyoruz. Koalisyon ortaklarımızla çalışmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Hava ulaşımında kolaylık sağlanacak

Üstel, son Ankara ziyaretinde, Türk Hava Yolları, A Jet ve Pegasus yetkilileriyle görüştüklerini ve bayramdan sonra A Jet’ten iki tane uçağın ekonomik fiyatlarla Türkiye-Ercan arası seferler yapacağını söyledi.

Üstel, Türkiye’de uçaklarda şehirlerarası uygulanan tarifenin benzerinin TC ile Ercan arasında uygulanacağını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’a beklenen shuttle servislerinin başlayacağını da açıklayarak, ayrıca Ankara, İzmir, Antalya, Adana seferlerinde de düzenlemeler yaptıklarını ve çok ekonomik fiyatlarla seyahat edilebileceğini işaret etti.

Pilot ve hostes alımı olacak

Başbakan Üstel, söz konusu görüşmelerde bu uçaklarda Kıbrıs Türk Havayolları zamanında çalışan pilot ve hosteslerin yeniden istihdam edilebilmeleri için KKTC’ye yönelik pilot ve hostes alımı konusunda münhal açılmasını talep ettiklerini de aktardı.

Üstel, “KKTC ile TC arasında düzenli gün içerisinde durmadan uçak seferi yapacak uçaklar içerisinde çok sayıda KKTC’li pilot ve hostesin çalışacağını ifade etti.

Üstel bu konudaki münhallerin yakında yapılacağını belirterek, buralarda çalışmak isteyenlerin başvuru yapabileceklerini vurguladı.

Deniz giriş limanlarında da iyileştirme yapmayı planladıklarını duyuran Üstel, bu konudaki açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacaklarının altını çizdi.Üstel, konuşmasının sonunda kendilerinin yeni kapı açmak için girişimde bulunduklarını ancak Rum tarafının ise mevcutları dahi engellemeye çalıştığını aktararak, halkın tüm bunları görmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı: 50 yıldır el değmeyen yollara bizim elimiz değdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin verdiği sözlerden bir tanesini daha yerine getirmenin mutluluğunu ifade ederek, “En son 40 yıl önce bu yolda tadilat yapıldı ve üstünden 40 yıl geçilmesine rağmen işlem yapılmadı.” dedi.

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle de hükümetin verdiği sözleri yerine getirdiğini vurgulayan Arıklı, Değirmenlik-Çatalköy yoluna da çok kısa bir süre içinde başlayacaklarını ifade etti.

Mutlu teknik bilgiler verdi

İncelemede, TC Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu, Kayalar ayrımı- Sadrazamköy yolu hakkında teknik bilgi vererek, Kayalar ayrımı-Sadrazamköy yolunun toplamda 15 km olacağını belirtti.

Kayalar Köyü çıkışına kadar 7 km’lik kesimin 5-6 metre platform genişliğine sahip olacağını aktaran Mutlu, Kayalar Köyü çıkışından Sadrazamköy çıkışına kadar Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan 8 km’lik kesiminin platform genişliğinin 4-5 metre olacağını dile getirdi.

