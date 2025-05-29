Tedirginlik yaratıyor 

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2024 yılı Mayıs ayında bir marketin otoparkında düzenlenen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan Türkmenistanlı Babajan Hudayberdiyev hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sanığın 2022 yılında da benzer bir suç işlediği, henüz davası bitmeden ikinci kez yakalandığı belirtildi. Kararda toplum güvenliğini tehdit eden ateşli silahlarla işlenen suçların arttığına vurgu yapılırken, ülkeye çalışmak için gelenlerin suç oranlarının artmasına neden olduğu ve toplum güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtildi.

Tüm olgular değerlendirildi

Kararı okuyan Yargıç; sanığı yargılandığı “silah taşıma, tasarruf, patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” davalarından suçlu bulup mahkum ettiklerini, ceza takdir ederken Yüksek Mahkeme’nin cezalandırma ilke ve prensiplerini, suçların işleniş şeklini, ciddiyetini, vahametini, sonucunu, sanığın kişisel durumunu; meseleye özgü tüm koşulları birlikte değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç; toplumun mal ve can güvenliğini etkileyecek hallerde ceza takdir ederken, kamu menfaatinin korunması faktörünün ağırlık kazanması gerektiğini söyledi.

Ağır ceza yargıcı; “Mahkemeler işlenen suçun ağırlığı ile orantılı ve toplumu, toplum bireyleri arasında tedirginlik yaratan suçlardan koruyan cezalar vererek, toplumun hukuka ve adalete olan saygı ve güvenini sağlanmak ve korumakla yükümlüdür. Mahkeme suçun tüm olgularını ve suçlunun durumunu kamu yararını gözeterek, suçluya uygun cezayı saptamalıdır” dedi.

Caydırıcı cezalar verilmeli

Yargıç; ciddi ve özellikle yaygın olan, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda gerek suçluyu gerekse başkalarını caydırıcı bir ceza takdir etmesi gerektiğine değindi.

Yargıç; sanığın mahkum olduğu silah tasarrufu suçunun 10 yıl, diğer davaların ise 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü kaydetti.

Ateşli silahlarla işlenen suçların son zamanlarda arttığına vurgu yapan yargıç, bu suçların halkın can ve mal güvenliğini ciddi şekilde ettiğini, huzursuzluğa yol açtığını kaydetti.

Suçun işleniş şekline değinen yargıç; sanığın 4 Haziran 2022 tarihinde Ö.H.’ye ait tabancayı ve canlı mermileri tasarruf edip, taşıdığını söyledi.

Yargıç; sanığın bu suç ile ilgili teminata bağlanarak serbest bırakıldığını kaydetti.

Suç işleyenlerin bu ülkede yeri yok

Ağır ceza yargıcı; sanığın bu suçtan takriben 2 yıl sonra 5 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı model ve türdeki tabancayı ve canlı mermileri kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığını söyledi. Yargıç kararına şöyle devam etti:

“Bu olgulardan görüleceği üzere sanık ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf ve taşıma suçlarından teminata bağlı iken 2 yıl sonra aynı suçları tekrar işlemiştir. Ülkemizin dürüst ve temiz bir şekilde çalışmaya gelen kimselere ekmek kapısı olması, ailelerine ülkemizde kazandıkları parayla bakmaları ve bizim de ekonomimize katkı sağlamaları iyi bir durumdur.

Ancak üzülerek gözlemlemekteyiz ki ülkemize çalışmak için gelen birçok yabancı çok ciddi suçlara karışmakta, ülkemizin suç oranını artırmakta, toplumumuzun güvenliğini tehdit etmektedir. Ülkemizde çalışma izinli olarak bulunan sanık da bir suç işlemiş, mahkeme tarafından teminata bağlı şekilde davasını beklerken korkusuzca aynı suçu tekrarlamıştır. Bu gibi kişilerin ülkemizde yeri yoktur ve bu sanığa hoşgörüyle yaklaşmamız mümkün değildir.”

Yargıç; diğer taraftan sanığın sabıkasız olmasını, suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlamasını; polise yardımcı olmasını lehine değerlendirdiklerini belirterek, 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.