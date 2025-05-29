Atılacak adımlar ele alındı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde geniş katılımlı Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kurul toplantısında, Rum liderin bizzat yürüttüğü, doğrudan KKTC ekonomisini hedef alan, yatırımcılara suçlu muamelesi yapılmasına yönelik terör faaliyetleri ve buna karşılık atılacak adımlar etraflıca ele alındı" denildi. Toplantıya; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başsavcı Sarper Altıncık, ilgili müsteşarlar, hukukçular ve bürokratlar katıldı.

