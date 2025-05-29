Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde geniş katılımlı Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kurul toplantısında, Rum liderin bizzat yürüttüğü, doğrudan KKTC ekonomisini hedef alan, yatırımcılara suçlu muamelesi yapılmasına yönelik terör faaliyetleri ve buna karşılık atılacak adımlar etraflıca ele alındı" denildi. Toplantıya; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başsavcı Sarper Altıncık, ilgili müsteşarlar, hukukçular ve bürokratlar katıldı.
Atılacak adımlar ele alındı
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda Rum tarafının mülkiyetle ilgili tutumu masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde geniş katılımlı Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kurul toplantısında, Rum liderin bizzat yürüttüğü, doğrudan KKTC ekonomisini hedef alan, yatırımcılara suçlu muamelesi yapılmasına yönelik terör faaliyetleri ve buna karşılık atılacak adımlar etraflıca ele alındı" denildi. Toplantıya; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başsavcı Sarper Altıncık, ilgili müsteşarlar, hukukçular ve bürokratlar katıldı.
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YORUMLAR
Celal - 8 saat Önce
Bu memleketin başına ne geldiyse kendi çıkarlarını milli çıkar diye yutturmaya çalışan hainlerden geldi… (Aykut Erdoğdu)
Hasan Nuri - 6 saat Önce
Zaten Yağmalayıp Sattığınız Mülkiyet Konusunda Başımıza ne Gelmişse Sizin Yüzünüzden Gelmiştir !
Tamer Karadeniz - 1 dakika Önce
Eeee, ele alındı da ne oldu? Ne zaman, nasıl ve neler yapilacak belirlendi mi? Görev dağılımları yapıldı mı? Yok tabii ki.. !
Boş Laflar Fayda etmiyor ! Yağmalayıp Gelene Gidene SATTIĞINIZ Rum Mülklerinin TMK’nunu Çalıştırarak Gerçek Sahibi Olun Aksi Halde Güney Kıbrıs Ve Uluslarası Alanda Tutuklamalar artmaya devam Edecektir !