7 bin lira ödedi

Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak getirdiği 14 torba Avakado meyvesiyle yakalanan Osman Keteni dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru,29 Eylül 2023 tarihinde, saat 23.00 sıralarında Kermiya bölgesinde, zanlının kullanımındaki Van araçta yapılan kontrolde, Güney Kıbrıs’tan izinsiz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edilen toplam 700 kilo gümrüğe beyan edilmemiş Avakado meyvesi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis memuru, KKTC vatandaşı olan zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023, 10:12